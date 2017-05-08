  • BIST 93.833
  • Altın 141,593
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 17 °C

Lovelet'te tiyatro heyecanı

»
Lovelet'te tiyatro heyecanı
Samsun'un ilk 'Özel Tiyatro Sahnesi' olan Lovelet Sahnesi, iki perdelik ilk tiyatro oyununu “Şimdi Ne Olacak” ile gerçekleştirdi

Lovelet Sahnesi ilk büyük oyun olma özelliği de taşıyan "Şimdi Ne Olacak" tiyatro oyunu tiyatro severlere keyifli bir akşam yaşattı. Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile sevdiği için mücadele eden bir genç, kâbusa dönen bir kız isteme merasimi, Dost Elver, Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca, Soner Ermutlu ve Ferdi Akarnur’un yer aldığı iki perde komedi oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu. Lovelet Sahnesi’nde gerçekleştirilecek komedi ve keyif dolu tiyatro oyunlarının biletleri biletiva ve cinejoy’dan temin edilebileceği belirtildi.

lovelet-tiyatro-(1).jpglovelet-tiyatro-(2).jpglovelet-tiyatro-(3).jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelsiz 'Sanat' Engelsiz 'Hayat'07 Mayıs 2017 Pazar 22:18
  • Amasyalı aşçı öğrenciler 'dünya şampiyonu' oldu07 Mayıs 2017 Pazar 21:49
  • 'Arda Boyları' gösterisi Hattuşa'da sahneledi07 Mayıs 2017 Pazar 19:11
  • Başkan Şahin'den Hıdırellez daveti05 Mayıs 2017 Cuma 19:20
  • Öğrencilerden renkli turizm haftası tanıtımı05 Mayıs 2017 Cuma 19:16
  • Kırıkkale'de açık havada sinema keyfi05 Mayıs 2017 Cuma 19:10
  • KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA (FOTO GALERİ)05 Mayıs 2017 Cuma 19:02
  • 'Her Anne Bir Okul' ilk mezunlarını verdi05 Mayıs 2017 Cuma 18:54
  • Okulda devamsızlık sorununu sanatla çözdüler05 Mayıs 2017 Cuma 18:42
  • Bafra'da Çanakkale ruhu05 Mayıs 2017 Cuma 18:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti