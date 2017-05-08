Lovelet'te tiyatro heyecanı

Samsun'un ilk 'Özel Tiyatro Sahnesi' olan Lovelet Sahnesi, iki perdelik ilk tiyatro oyununu “Şimdi Ne Olacak” ile gerçekleştirdi

Lovelet Sahnesi ilk büyük oyun olma özelliği de taşıyan "Şimdi Ne Olacak" tiyatro oyunu tiyatro severlere keyifli bir akşam yaşattı. Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile sevdiği için mücadele eden bir genç, kâbusa dönen bir kız isteme merasimi, Dost Elver, Kerem Poyraz Kayaalp, Burçin Abdullah, Suat Güzey, Devrim Atmaca, Soner Ermutlu ve Ferdi Akarnur’un yer aldığı iki perde komedi oyunu izleyenleri kahkahaya boğdu. Lovelet Sahnesi’nde gerçekleştirilecek komedi ve keyif dolu tiyatro oyunlarının biletleri biletiva ve cinejoy’dan temin edilebileceği belirtildi.