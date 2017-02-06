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Lovelet'ten aşıklara özel kampanya

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Lovelet'ten aşıklara özel kampanya
Birbirinden özel etkinliklere imza atan Samsun Lovelet Outlet AVM, Sevgililer Günü'ne özel 100 TL'lik alışveriş yapan herkese zarafetin göstergesi inci küpe kazanma fırsatı sunuyor

Kalbinizden geçen duyguları bazen bir cümleyle, bazen bir mesajla bazen de hediyeyle dile getirirsiniz. Lovelet Outlet’te eğlenceli oyun parkuru ile sevginizi ömür boyu hatırlatacak sizi ve sevdiklerinizi daha mutlu edecek. Lovelet Outlet, Sevgililer Günü'nü bambaşka kutlamak isteyen çiftlere eğlenme ve kazanma fırsatı sunuyor. 

04-14 Şubat tarihleri arasında 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine özel olarak oluşturulan düzenekte yüzük parkurunu tamamlayan, harika bir inci küpe kazanma fırsatı yakalıyor. 'Emeksiz sevgi, sevgisiz emek olmaz, hem sevdiğinize aşkınızı ispat edin hem de aşkınızı inci küpe ile taçlandırın' diyen Lovelet, Sevgililer Günü'nde aşıkların adresi olmaya devam ediyor. Karadeniz’in en büyük Outleti Lovelet, uygun ve kaliteli alışveriş keyfinin yanında her zaman farklı yenilikçi ve dinamik etkinlikleriyle de siz değerli ziyaretçilerini bekliyor.

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