  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C

Lozan’ı tartışmaya açmak tehlikeli

»
Lozan’ı tartışmaya açmak tehlikeli
CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması’nın, Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunun kabulü ve ilanı olduğunu belirterek, " Tartışmaya açmak çok tehlikeli "dedi.

Lozan’ın güncellenmesini istemenin Misak-i Milli sınırlarını tartışmaya açmak olduğunu ileri süren CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması'nı, 94 yıl sonra tartışmaya açmanın, tehlikeli bir girişim olduğunu ifade etti. 

Bektaşoğlu, "Gönül isterdi ki 65 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Yunanistan’la Lozan’ı değil, 18 Türk adasının işgalini, Kıbrıs’ı, Yunanistan’daki Türkler'in varlıklarının, temsillerinin engellenmesini, yaşadıkları sorunları ve diğer hak ve hukuklar konuşulsun. Kaldı ki gündemimiz Lozan değil, Kudüs’tür. ABD’nin dinimizin kutsal mekanı, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa’yı işgal anlamına gelen Kudüs’ü başkent ilan ettiği sırada böyle bir tartışma başlatılmamalıdır "dedi. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belgeselden etkilenip tespih ustası oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
  • Belediye hoparlöründen ABD protestosu09 Aralık 2017 Cumartesi 17:12
  • 11 milyon liralık tasarruf09 Aralık 2017 Cumartesi 15:47
  • Amasya’dan turizm atağı09 Aralık 2017 Cumartesi 15:40
  • Hobi olarak başladı ekmek kapısı oldu09 Aralık 2017 Cumartesi 15:31
  • Media Markt Çorum'da büyüyor09 Aralık 2017 Cumartesi 15:01
  • Telefon ve internet faturalarına vergi ayarı09 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Haksız rekabete dur denilmeli09 Aralık 2017 Cumartesi 14:47
  • MMO'dan doğalgaz uyarısı09 Aralık 2017 Cumartesi 14:03
  • Ünlü sanatçının inanılmaz değişimi09 Aralık 2017 Cumartesi 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti