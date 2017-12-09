Lozan’ı tartışmaya açmak tehlikeli

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması’nın, Osmanlı Devleti yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunun kabulü ve ilanı olduğunu belirterek, " Tartışmaya açmak çok tehlikeli "dedi.

Lozan’ın güncellenmesini istemenin Misak-i Milli sınırlarını tartışmaya açmak olduğunu ileri süren CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Lozan Anlaşması'nı, 94 yıl sonra tartışmaya açmanın, tehlikeli bir girişim olduğunu ifade etti.

Bektaşoğlu, "Gönül isterdi ki 65 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette, Yunanistan’la Lozan’ı değil, 18 Türk adasının işgalini, Kıbrıs’ı, Yunanistan’daki Türkler'in varlıklarının, temsillerinin engellenmesini, yaşadıkları sorunları ve diğer hak ve hukuklar konuşulsun. Kaldı ki gündemimiz Lozan değil, Kudüs’tür. ABD’nin dinimizin kutsal mekanı, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa’yı işgal anlamına gelen Kudüs’ü başkent ilan ettiği sırada böyle bir tartışma başlatılmamalıdır "dedi.