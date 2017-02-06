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Lsv Dükkan’dan “En İyi Hediyeler” Sevgililer Gününe Hazır

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Lsv Dükkan’dan “En İyi Hediyeler” Sevgililer Gününe Hazır
Bir Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) kuruluşu olan LSV Dükkan, "14 Şubat Sevgililer Günü" öncesi "Sevdikleriniz için en iyi hediyeler!" sloganıyla yola...

Bir Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) kuruluşu olan LSV Dükkan, "14 Şubat Sevgililer Günü" öncesi "Sevdikleriniz için en iyi hediyeler!" sloganıyla yola çıktı.

14 Şubat tarihi için "Ne hediye alsam?" sorusuna çok renkli bir alternatif var artık. Lösemili çocukların anneleri ve lösemiyi yenmiş gençler tarafından sevgiyle üretilmiş birbirinden seçkin hediye alternatifleri LÖSEV (LSV) Dükkan markası ile "Sevgi Günü"ne hazır. Sevdiklerine alternatif bir hediye vermek isteyen herkesin beğenisine sunulan ürünlerin satışından sağlanan tüm kaynağın lösemili çocukların tedavisinde kullanılması hediyelerin değerini daha da anlamlı kılıyor.

Yapılan açıklamada, "Seçenekler içinde iyiliğin lezzete dönüştüğü, tamamen katkısız el emeği kurabiye ve çikolatalar, doğa dostu bez bebekler, oyuncaklar, bin bir desenli çantalar, eğlenceli tasarımlarla yumuşacık yastıklar, seramik süsler ve sevgi desenli özel kupalar gibi yüzlerce çeşit bulacaksınız. Her anlamlı günün en özel hediyesi, sevdiklerinizin ismine, sizin mesajınızla iletilecek "LÖSEV Yaşam Sertifikaları" da sizleri bekliyor. Sizler de bu özel günde sevdiklerinizi LSV Dükkan ürünleri ile mutlu edin, hem çocukları yaşatın, hem iyiliği çoğaltın. Hediye seçenekleri için www.lsvdukkan.com'u ziyaret ederek internet üzerinden sipariş verebilir, Alışveriş Merkezleri (AVM)'lerde açılacak stantlarımızı ziyaret edebilirsiniz" denildi.

Lsv Dükkan’dan “En İyi Hediyeler” Sevgililer Gününe Hazır

Lsv Dükkan’dan “En İyi Hediyeler” Sevgililer Gününe Hazır

Lsv Dükkan’dan “En İyi Hediyeler” Sevgililer Gününe Hazır

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