Lübnan, Suriye Sınırında Operasyon Düzenleyecek

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriye sınırında bir operasyon düzenleneceğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriye sınırında bir operasyon düzenleneceğini belirtti.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suriye sınırındaki bir operasyon düzenleneceğini belirtti. Hariri, mecliste yaptığı konuşmada üzerinde dikkatli bir çalışma yürütülen ve Juroud Arsal bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun ayrıntılarını anlattı.

Suriye ile Lübnan arasında çorak bir bölge olan Arsal bölgesi, Suriye iç savaşında bir hareket üssü haline geldi. Suriye'de rejime karşı savaşan grupları destekleyen Ayrıca bölgesi ülkelerinden kaçan binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Hizbullah lideri Seyid Hasan Nasrallah, "Arsal'daki militan grupların tehdidini sona erdirmenin zamanı" olduğunu söylemişti.