Lübnanlı Heyet Aosb’de

Lübnan'ın Beyrut şehri ile Adana arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ticaret Köprüsü" projesi kapsamında kente gelen...

Lübnan'ın Beyrut şehri ile Adana arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ticaret Köprüsü" projesi kapsamında kente gelen Lübnanlı heyet, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) incelemelerde bulundu.

Adana Tanıtım ve Kalkınma A.Ş'nin (ATAK), kentin dış ticaretini artırmak amacıyla başlattığı yeni partner ülke ve kentler arayışı kapsamında 45 kişilik işadamı heyeti Beyrut'tan Adana'ya geldi. Çukurova Kalkınma Ajansı, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın desteği ile hayata geçirilen "Adana-Beyrut Ticaret Köprüsü" projesi çerçevesinde Adana iş dünyası ile bir araya gelen heyete, Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Mansaour Abdallah da eşlik etti.

Kentte çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunan heyetin Adana'daki duraklarından biri de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi oldu. Aralarında Lübnan Tarımsal Gıda Tacirleri Sendikası Başkanı Arslan Sınno'nun da bulunduğu heyet, AOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Selahattin Onatça tarafından ağırlandı. Güneyin sanayi üssü AOSB'de yürütülen üretim faaliyetleri ve sanayiciye sağlanan avantajlar hakkında bilgi alan heyete, AOSB'in tanıtım videosu izletildi.

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, iki dost ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinin kendilerini de son derece mutlu edeceğini belirtti.

Lübnan heyeti adına konuşan Al Miyah Holding Group Başkanı Khalil Bouerı ise, Adana'da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihsel bağların ticaretle daha da güçleneceğini kaydetti.

Konuk heyet daha sonra, AOSB'de faaliyet gösteren Oğuz Gıda, Lara Cam ve Pvc Alüminyum'a ait tesisleri gezerek, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.