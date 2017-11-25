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Lübnanlı Kadının Eşine Emanet Ettiği Çantayı Çaldılar

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Lübnanlı Kadının Eşine Emanet Ettiği Çantayı Çaldılar
Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde Lübnanlı turist kadının çantasını eşine bırakmasından faydalanan hırsızların çantayı el çabukluğuyla...

Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde Lübnanlı turist kadının çantasını eşine bırakmasından faydalanan hırsızların çantayı el çabukluğuyla aldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde turist kadının alışveriş yaptığı sırada çantasını kocasına emanet etmesinden faydalanan şüphelilerin çantayı el çabukluğuyla aldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde eşi ürünlere bakarken çantayı ayaklarının dibine bırakan adamın dalgınlığından yararlanan şüpheliler çantayı alarak mağazadan ayrıldı. Lübnanlı H. M. ve eşi olayı fark ederek polise başvurdu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen H.Y. (18) ile M. P.(21)'yi Beyoğlu Tarlabaşı'nda gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olaya karıştığı belirlenen iki kadın ise polis ekipleri tarafından aranıyor. Öte yandan şüphelilerin sorgularında suçlarını itiraf ettikleri ancak birlikte hırsızlık yaptıkları kadınları tanımadıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, çantadan çıkan cep telefonunu sattıklarını söylerken ziynet eşyaları ve dövizi ise bozdurduklarını anlattı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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