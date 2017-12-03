Lucescu, Fenerbahçe Maçında

A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını tribünden takip ediyor.

A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını A Milli Takım teknik heyeti de takip ediyor. Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de birçok maçı takip eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenör Tayfur Havutçu Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını da tribünden takip ediyor.