Lucescu, Tribünde

Medipol Başakşehir'in Braga ile oynadığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfun Korkut ile Türkiye...

Medipol Başakşehir'in Braga ile oynadığı karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfun Korkut ile Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Geliştirme Direktörü Tolunay Kafkas da takip etti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı karşılaşmada milli takım heyeti de tribündeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfun Korkut ile Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Geliştirme Direktörü ve Genç Milli Takımlar sorumlusu Tolunay Kafkas da protokol tribününden takip etti. Tribünde ayrıca Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da olduğu gözlendi.