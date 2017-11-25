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Lucescu, Türk Telekom Stadyumu’nda

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Lucescu, Türk Telekom Stadyumu’nda
A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Galatasaray-Alanyaspor maçını seyretti.

A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu, Galatasaray-Alanyaspor maçını seyretti.

Süper Lig'de Galatasaray'ın evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın konukları da vardı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakayı A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu tribünden takip etti. Lucescu'ya karşılaşmada yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu eşlik etti. Rumen teknik adam, müsabakanın bitmesini beklemeden son dakikalarda stattan ayrıldı.

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