Lucescu, Türk Telekom Stadyumu’nda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Akhisarspor'u ağırladığı mücadeleyi tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray'ın Akhisarspor'u ağırladığı mücadeleyi tribünden takip etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasını milli takım heyeti de izledi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu ile birlikte müsabakayı izledi. Lucescu, günün erken saatlerindeki Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasını da tribünden takip etmişti.