Lucescu’dan Trabzonspor’a Ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'u ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor'u ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile birlikte Trabzonspor'u ziyaret eden Rumen teknik adam, Başkan Muharrem Usta, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüştü.

Başkan Muharrem Usta, ziyaret sonunda Lucescu'ya forma hediye etti.