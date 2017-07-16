Lüks Araç Alevlere Teslim Oldu

Düzce'de alev alan jeep etraftakilere korku yaşattı. Jeep kullanılmaz hale gelirken itfaiyenin zamanında müdahalesi olası felaketi önledi.

Düzce'de alev alan jeep etraftakilere korku yaşattı. Jeep kullanılmaz hale gelirken itfaiyenin zamanında müdahalesi olası felaketi önledi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'de Çoban Kavşağı'ndan Atatürk Bulvarı istikametine giden Şenol K. idaresindeki 34 HJ 3967 plakalı jeep, elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Aracın ön kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü Ş. K. aracını yolun sağına çekerek park etti. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların vakit kaybetmeden itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Alevlere hemen müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.