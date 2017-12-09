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Lüks Cipte İş Adamı Cinayetinde 2 Gözaltı

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Lüks Cipte İş Adamı Cinayetinde 2 Gözaltı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş adamının kaldığı otelden ayrılıp bindiği lüks cipte tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili 2 şüpheli gözaltına...

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş adamının kaldığı otelden ayrılıp bindiği lüks cipte tabancayla vurularak öldürülmesi ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 286/2. Sokak'ta meydana gelen olayda, Manisa'da turizm işiyle uğraşan iş adamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldığı otelden ayrıldıktan sonra 34 RD 0340 plakalı lüks cipine bindi. İddialara göre cipi park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı'ya aracını hareket ettirdiği anda kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracın arka kapı camı üzerinden ateş edildi. Kalıpçı, göğüsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtı. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kalıpçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Geçen yıl şirketleri önünde silahlı çatışma çıkmış

Öte yandan, Gökhan Kalıpçı ve babası M.K.'nın Manisa'da işlettiği turizm şirketi önünde geçen yıl iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma yaşandığı, olayda 6 kişi yaralanırken, 8 kişinin gözaltına alındığı, Gökhan Kalıpçı'nın babası M.K.'nın da cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Gökhan Kalıpçı'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Mananavkuyu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazına Kalıpçı'nın cezaevinde olan babası M.K.'nın izin alarak jandarma eşiliğinde katıldığı öğrenildi.

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