Lüks Otomobil Yolcu Midibüsüne Çarptı: 1’i Ağır 3 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lüks otomobilin yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lüks otomobilin yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerine Başiskele Sahil Mahallesi mevkii D-130 karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezgin Yılmaz idaresindeki 34 ZK 0800 plakalı lüks otomobil, Gölcük yönünde seyir halinde ilerlediği esnada bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 41 GR 607 plakalı yolcu midibüsüne arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savrulurken, otomobil içindeki 3 kişi sıkıştıkları yerde yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda lüks otomobilin hızlı bir şekilde önünde bulunan yolcu midibüsüne arkadan çarpması görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.