Lüks Otomobilde Kaçak Sigara Sevkıyatı

Kahramanmaraş'ta lüks otomobille kaçak sigara sevkıyatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta lüks otomobille kaçak sigara sevkıyatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize suçlar şube müdürlüğü ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarda 34 SBF 19 plakalı lüks bir otomobile operasyon yaptı. Operasyonda otomobil içerisinde arama yapan polis, 3 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Halil A. (65) gözaltına alındı.