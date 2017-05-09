Lüks Taksi Aldığına Pişman Oldu

Adana'da müşterilerine daha konforlu hizmet verebilmek için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanarak 170 bin liraya lüks otomobil satın alan...

Adana'da müşterilerine daha konforlu hizmet verebilmek için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanarak 170 bin liraya lüks otomobil satın alan taksici Murat Çakır, standardın üzerinde ücret aldığı söylentileri ve ön yargıları nedeniyle iş yapamamaktan dertli. Çakır, taksimetrenin diğer taksilerde olduğu gibi 3.50 liradan açıldığını belirterek, "Eğer yüksek ücret alıyorsam ispatlasınlar, aracımın ruhsatını onun üzerine yapacağım" dedi.

Ticari araçlarda ÖTV muafiyetiyle birlikte ticari taksiler de müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için dönüşüme girdi.

Adanalı girişimci Murat Çakır, yüzde 45 indirimden faydalanarak 170 bin liraya satın aldığı 01 T 1869 plakalı lüks otomobili müşterilerinin hizmetine sundu.

Vatandaşlara alışılmışın dışında konforlu bir hizmet verebilmek isteyen Çakır, ekonomik anlamda sektörde umduğunu bulamadı. Kötü niyetli meslektaşlarının ve ön yargılı vatandaşların kendisini pişman ettirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Çakır, "Aracım lüks olabilir ama fiyat diğer taksilerde neyse o" dedi.

"İmkanım olsaydı uçak olsa yine yapardım"

Aracının lüks olduğu için fiyatının da yüksek olduğu sanrısının kulaktan kulağa yayıldığını anlatan Murat Çakır, şunları söyledi:

"Taksimetre diğer taksilerde olduğu gibi 3.50 liradan açılıyor. Aracıma binen müşteriler konfor nedeniyle memnun kalıyor. Zaten aracın ismi kendisini gösteriyor. Fakat, söylentiler nedeniyle millet geri adım atıyor. Yüksek ücret alındığını zannediyorlar. Eğer yüksek ücret alıyorsam, ispatlarlarsa aracımın ruhsatını onun üzerine yapacağım. Eğer ispat edemezlerse ben onlara aldıracağım. Her önüne gelen doktor, öğretmen olamaz ama bizim sektörümüzde oluyor. Denetimler sıklaştırılmalı. Bu araç alın teriyle alındı ama insanların kulaktan dolma dedikoduları yıpratıyor. İmkanım olsaydı uçak olsa yine yapardım ama takdiri halka bırakacağız."