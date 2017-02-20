  • BIST 88.588
  • Altın 144,227
  • Dolar 3,6226
  • Euro 3,8487
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Lüks Yatta Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı

» »
Lüks Yatta Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı
Gümrük Muhafaza ekipleri, lüks bir yat ile piyasaya sürülmek üzere İstanbul'a getirilen 500 bin paket kaçak sigarayı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, lüks bir yat ile piyasaya sürülmek üzere İstanbul'a getirilen 500 bin paket kaçak sigarayı düzenlenen operasyonla ele geçirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'daki operasyonu Ankara'da Komuta Kontrol Merkezinden saniye saniye takip etti.

İstanbul'da lüks bir yatla piyasaya sürülmek üzere kaçak sigara getirildiği istihbaratını alan Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Yenikapı açıklarında yata yapılan operasyon sonucu 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de İstanbul'daki operasyonu Ankara'da Komuta Kontrol Merkezinden saniye saniye takip etti.

Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Deniz Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gece yarısı kaçak sigaraların bulunduğu lüks yatın peşine düştü. Takip, Yenikapı açıklarına kadar sürdü. Yenikapı açıklarında ekipler yata girdi. Lüks yatın her yanı sigara paketleri ile doluydu. Yat, Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de başarılı operasyonu Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinden takip etti. Ekipler kaçak sigaraların tasfiyesini yaparken, yatta bulunan 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aldattığı Karısını Öldüren Şahıs Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Lüks Yatta Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Gözaltı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Kaybolan Yaşlı Kadını Arama Çalışmaları Devam Ediyor20 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Gasp Ettiği Araç İle Köfteciye Dalan Katil Zanlısı 230 Promil Alkollü Çıktı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:03
  • Terör Propagandası Yapan 4 Kişi Tutuklandı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Düzce Polisinde Kaçak Telefon Operasyonu20 Şubat 2017 Pazartesi 16:38
  • Direksiyon Başında Rahatsızlanınca Kaza Yaptı: 1 Yaralı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Ünlü Yönetmen İnegöl’de Gözaltına Alındı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • Ameliyathanedeki Cihazlar Çalındı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:23
  • Tavuk Severler Kumarda Yakalandı20 Şubat 2017 Pazartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti