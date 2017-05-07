Lületaşı Bir Duayen Ustasını Daha Kaybetti

Lületaşına ömür vermiş bir isimsiz kahraman daha mesleğe veda etti.

Lületaşına ömür vermiş bir isimsiz kahraman daha mesleğe veda etti. Lületaşı ustalığının 2'nci kuşak isimlerinden olan Battal Dülger yaşama gözlerini yumdu.

Mesleğe 47 yılını veren ve 10'dan fazla lületaşı ustası ismi yetiştiren Dülger, Lületaşı Sanatı'nın duayenleri arasında kabul ediliyor. Ustası "Artist İsmail', İsmail Osman Denizköpüğü'nün yanında çırak olarak başladığı mesleğe yıllarını vererek Eskişehir'in sembolü Lületaşı'na hayat veren, hikayeler işleyen Battal Usta, yok olamaya yüz tutan Lületaşı Sanatı'nın gelecek nesillere aktarılması adına öğrenciler yetiştirdi.