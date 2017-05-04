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Luna Tülay Okan, “Bahar İmgeleri” Resim Sergisini Açtı

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Luna Tülay Okan, “Bahar İmgeleri” Resim Sergisini Açtı
Luna Tülay Okan, "Bahar İmgeleri" konulu kişisel resim sergisini açtı.

Luna Tülay Okan, "Bahar İmgeleri" konulu kişisel resim sergisini açtı.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı'nda lisans ve yüksek lisans yapan Luna Tülay Okan, bugüne kadar 7 kişisel sergiye imza attı. Öznel yeteneklerini keşif ve geliştirme yolunda yolculuğuna başlayan Okan, eğitimlerden harmanladığı Altın Oran, Mandala Art, Doğa bütünlüğü içinde sembollerin kullanım yöntem ve teknikleri ile bilgilerini, sezgilerini Mandala Workshop çalışmaları aracılığıyla duyarlı diğer sezgilerle buluşturmaya devam ediyor.

Yoğun katılımla açılışı yapılan "Bahar İmgeleri" resim sergisi Ziyapaşa'daki Korart Sanat Galerisi'nde 17 Mayıs akşamına kadar izlenimde kalacak.

Luna Tülay Okan, “Bahar İmgeleri” Resim Sergisini Açtı

Luna Tülay Okan, “Bahar İmgeleri” Resim Sergisini Açtı

Luna Tülay Okan, “Bahar İmgeleri” Resim Sergisini Açtı

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