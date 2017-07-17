Lunapark Faciasında Hayatını Kaybeden Baba Defnedildi

Kırşehir'de lunaparkta dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.
Cacabey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından V.İ.'nin cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında Aşıkpaşa Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün gece Hızırağa Mahallesindeki lunaparkta "elma kurdu" denilen eğlence treninin vagonunun koparak düşmesi sonucu V.İ. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu Y.İ. ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan incelemede işletme sahibi İ.D. ve eğlence treninin operatörü A.C.Ş. gözaltına alınmıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.