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Lunapark Faciasında Tutuklama

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Lunapark Faciasında Tutuklama
Kırşehir'de Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta bir kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası 3 kişi tutuklandı.

Önceki gün Hızırağa Mahallesinde bulunan lunaparkta meydana gelen kazada elma kurdu adlı eğlence treni vagon piminin çıkması sonrası devrilmişti. Kazada baba V.İ. hayatını kaybederken, oğlu Y.İ. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan kaza ile ilgili başlatılan incelemede ise işletme sahibi İ.D., ve eğlence treninin operatörü A.C.Ş., gözaltına alınmıştı.

Soruşturma çerçevesinde elma kurdu operatörü A.C., lunapark işletmeni İ.D., ve bakım onarım sorumlusu H.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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