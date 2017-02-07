Lütfü Savaş’tan Başkan Sözlü’ye Ziyaret

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında konuk eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele ederken, tüm siyasetçilerin ülkenin temel değerleri için ortak noktada buluşup, vatanın bölünmez bütünlüğünü çok iyi anlatması gerektiğini belirtti.

"Şehrin geleceğini planlıyoruz"

Adana'da hizmet noktasında siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hareket ettiklerini belirten Başkan Sözlü, şehrin yalnızca bugününü değil gelecek yüz yılını planladıklarını ve gelecek neslin de Adana'ya bugün yapılan hizmetleri konuşacağını ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Sözlü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a Türkleri girdiği her dar boğazdan kurtaran Bozkurt ve el dokuma kilim hediye etti.