Lys’de Rekora Koşan Gkv’liler İçin Tercih Zamanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, 2017 LYS sonuçlarında Gaziantep'in ve bölgenin gururu olmayı başardı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, 2017 LYS sonuçlarında Gaziantep'in ve bölgenin gururu olmayı başardı. Çeşitli Türkiye, bölge ve il dereceleriyle LYS başarıları elde eden GKV Özel Liseleri öğrencileri bu gün başlayan tercih takviminde Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini seçebilmek için GKV Özel Okulları rehberlik servisine akın etti.

LYS 2017'nin açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde bu yılda bir çok Türkiye, bölge ve il derecesi elde edildiğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü İsmet Tiryaki yaptığı açıklamada "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, 2017 LYS sonucunda Türkiye geneli ve Gaziantep özelinde büyük başarıya imza atarak birçok derece elde etti. Türkiye genelinde ilk binde 11 öğrenci 67 Türkiye derecesi bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri ilk beş binde 42 öğrenci ile 256 Türkiye derecesi, ilk on binde 58 öğrenci 336 Türkiye derecesi elde etti. Elbette bizler için bireysel başarılar kadar kitlesel başarılar da önemli. Bu anlamda kurumlarımız kitlesel başarıların da en önemli adresi olma özelliğini korumuştur. Bugün başlayan tercih sürecinde öğrencilerimiz hayallerindeki mesleklere kavuşabilmek için Türkiye'nin en önemli üniversitelerini tercih etmeye başladı. Diliyorum ki gerek bizim öğrencilerimiz gerekse LYS'de başarılı olan bütün öğrenciler hayal ettikleri üniversitelerde istedikleri dallarda eğitim görme şansını yakalarlar. Öğrencilerimize, velilerimize ve öğrencilerimizi bu zorlu maratona hazırlayan öğretmen, idareci ve eğitim kadromuza teşekkür ederim" dedi.

GKV'liler için tercih zamanı

Türkiye genelinde ilk 200'de 2 öğrenci, 5 derece, ilk 500'de 6 öğrenci 11 derece, ilk binde 11 öğrenci 67 derece, ilk 2 binde 25 öğrenci 163 derece, ilk 5 binde 42 öğrenci 256 derece, ilk 10 binde 58 öğrenci 336 derece elde ederek Gaziantep'in eğitim çıtasının yükselmesinde rol oynayan GKV Özel Liseleri öğrencileri tercihlerini yapmaya başladı. LYS sonucunda başarı elde eden öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının, okullarımızda her seviyeden öğrencinin maksimum başarıya ulaşacağı bir YGS ve LYS hazırlık sisteminin bulunduğunu, GKV Özel Okulları öğrencilerinin üst düzey sınavlara hazırlama metoduyla YGS ve LYS'ye hazırladığını, başarıların tesadüf olmadığını, uzun ve zorlu bir maratonun emek yoğunluklu sonuçları olduğunu belirterek, bu başarıdan dolayı öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve idarecileri kutladığını belirterek öğrencilere üniversite yaşamlarında başarı diledi.