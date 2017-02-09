  • BIST 87.991
  • Altın 147,199
  • Dolar 3,6953
  • Euro 3,9478
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı

» »
M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, M.Ali Paşa Gençlik Merkezi için düzenlenen törene katılarak temel atma butonuna bastı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, M.Ali Paşa Gençlik Merkezi için düzenlenen törene katılarak temel atma butonuna bastı.

İzmit Belediyesi tarafından yapılacak olan M.Ali Paşa Gençlik merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyeleri, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Temelini attığımız bu tesisi Türk milletinin bekası için çok değerlidir. Bazen, bazı hizmetler küçük gibi görünür ama yaptığı etki çok büyük olur. Bu gençlik merkezimizle birlikte şehrimizde 4. gençlik merkezimizin yapımını başlatmış oluyoruz. Mehmet Ali Paşa yıllarca taşra gibi görülmüştür. Ama son 15 yıldır hiç almadığı hizmetleri almış ve mahalle yeni bir değer kazanmıştır. Gençlerimizin ortak adresi, buluşma noktaları artık gençlik merkezimiz olsun istiyoruz. Merkezimizi gerçekten her şeyi düşünerek, günlerce tartışarak hazırladık. Gençlerimizin buraya sahip çıkması en büyü isteğimiz" dedi.

Yaklaşık 2 milyon liraya ihale edilen Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde kütüphane, kafeterya, salon sporları alanı, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunacak.

M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı

M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Özen, "Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Filyos Projesi Gecikmezdi"09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • Kaymakam Türköz Kırsal Mahalleri Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • M.ali Paşa Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı09 Şubat 2017 Perşembe 15:03
  • Söğüt Belediyesi Personeline Yangın Ve Kurtarma Eğitimi09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Diş Hekimliği Kozlu Köy Okulları Öğrencilerine Ağız Ve Diş Sağlığı Taraması Yapacak09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Şairler Derneği Yöneticileri Başkan Kurt’u Ziyaret Etti09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Avrupa Birliği Desteğiyle ’Siber Güvenlik’ Eğitim Müfredatı Zonguldak’ta Geliştirilecek09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Burak Pehlivan Mhp’nin 48. Yaşını Kutladı09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Başarılı Sporcular Şampiyonluktan Şampiyonluğa Koşuyor09 Şubat 2017 Perşembe 14:58
  • Başkan Gürkan’dan, Edirne Halkına Maç Daveti09 Şubat 2017 Perşembe 14:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti