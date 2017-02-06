'Maaş adaleti istiyoruz'

Toplu sözleşmede memurların ek göstergeden yararlanamadığını belirten Enerji-Sen Orta Karadeniz Şube Başkanı Deniz Demir, "Maaşlardaki adaletsizlik düzeltilmeli" dedi

Türk Enerji Sen Orta Karadeniz Şube Başkanı Şuayip Deniz Demir, Toplu sözleşmede memurların maaşlarına ek göstergelerin yansıtılmadığını savundu. Ek gösterge konusunun Toplu Sözleşme görüşmeleri dışında gündeme alındığını belirten Şube Başkanı Demir, "Maalesef yetkili sendikanın her söylediği lafta kalmıştır, kalmaya da devam etmektedir" dedi.

TÜM MEMURLAR İÇİN KONUŞUN

Demir, "Dünyada örneği görülmüş müdür bilemem ama halen uygulanmayan Toplu Sözleşme maddeleri bulunmaktadır. Toplu Sözleşme süreci beceriksiz ellerde oldukça mağduriyetler daha da artacaktır. Hükümet, memurla ilgili her türlü sosyal ve ekonomik hakkın Toplu Sözleşme Masası'nda görüşülmesi gerektiğini her fırsatta ifade etse de, uygulamayı öyle yapmamaktadır. Toplu Sözleşme dışında birtakım meslek gruplarına zamlar verilmekte, ek gösterge artışları tasarlanmaktadır. Biz diyoruz ki; madem memurlar bir bütündür, Toplu Sözleşme Masası dışında bir şey konuşuluyorsa, tüm memurlar için konuşulmalıdır" diye konuştu.