Maaş zammı 6, Enflasyon 12,5

Memur ve emeklilere 2017 zammı hesaplanırken Temmuz dönemi 6 aylık enflasyon oranı %3 olarak öngörülmüş ve memur ve emeklilerine buna göre zam yapılmıştı. TÜİK, kasım ayı enflasyon oranını yüzde 1,49 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon oranının ise 12,53’e yükseleceği hesaplanıyor.

Böylece memur ve emekliler enflasyonun yarısı kadar bile zam alamamış oldu. Yani memur ve emekliler enflasyona sadece yenik düşmedi. Enflasyon üzerlerinden silindir gibi geçti. Memur ve emeklilerin enflasyon baskısından kurtulabilmesi için 2017’de yapılan zam kadar daha zam yapılması veya fark verilmesi gerekiyor.

2017 Temmuz döneminde enflasyonun yüzde 3’ü aşması durumunda, yüzde 4 zam yapılacak. Ocak ayı enflasyon oranı 3.59 civarı olarak açıklanırsa da 0,59 oranında zam farkı memur ve emeklilere ödenecek.

Başbakan Yardımcısı Şimşek aralık ayında enflasyonun düşeceğini söylüyor. Aralıkta hiç enflasyon olmasa da 11 aylık %12,53’lük enflasyon emekli ve memuru mağdur etmiştir.

Bir taraftan ağırlaşan enflasyon baskısı diğer taraftan asgari ücrete 100 TL’lik devlet desteğinin 2018’de kesilecek olması ya asgari ücretlileri ya da işvereni sıkıntıya sokacaktır.

MÜSTEŞAR TEKİN BU SEFER HAKLI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğretmenleri kendilerine verilen ‘nöbet görevi’ için MEB Müsteşar Yusuf Tekin’e “Pdrciler olarak yönetmelik bizi yıprattı. Çocuklar odamıza uğramaz oldu.” şeklinde mesaj attı. Müsteşar Tekin uygulamadan dönülmeyeceğini belirtti. Eğriye eğri doğruya doğru; ben de Tekin’in görüşüne katılıyorum.

Diğer öğretmenler gibi PDR’cilerin nöbet tutması görevlerinin de gereğidir. Yanlış öğrenci davranışlarının önceden görülerek önlem alınması, davranış bozukluklarının suça dönüşmesini engelleyecektir. Kapalı kapılar ardında oturmaktansa sahada olmak daha yararlı olacaktır. Nöbet gözlem ve çözümleme için de çok gereklidir.

Tekin’in ‘’Sadece nöbet yönetmeliği değişmiştir’’ açıklamasından da anlaşılacağı üzere Psikolojik Danışma ve Rehberliğin kaldırıldığı şeklindeki yorumların da istismar olduğu görüldü. Nöbet her öğretmenin olduğu gibi PDR’cilerin de asli ve gerekli görevidir.

ERDOĞAN’DAN DÜZELTME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Felaket bir durum’ olarak belirtiğim, dünkü sözleri üzerine farklı değerlendirmeler yapıldığını belirterek "Bir düzeltme yapmak istiyorum. İsteyen herkes parasını yurtdışına çıkarabilir ve buna devam edebilecektir. Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatım söz konusu değil" dedi.