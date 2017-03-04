Maaşı Değerindeki Parayı Polise Teslim Etti

Elazığ'da bir temizlik işçisi, kaldırımda bulduğu maaşı değerindeki parayı polise teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Elazığ'da bir temizlik işçisi, kaldırımda bulduğu maaşı değerindeki parayı polise teslim ederek örnek davranış sergiledi.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalışan 4 çocuk babası 50 yaşındaki Ahmet Kodat, İcadiye Mahallesi'nde 2. Harput Caddesi'nde kaldırımı süpürürken yerde para gördü. Euro'ları ilk gördüğünde sahte zanneden Kodat, yerden aldığı paraların gerçek olduğunu ve miktarının yaklaşık bir aylık maaşı kadar olduğunu anlayınca durumu önce kurum yetkililerine daha sonra da polise haber verdi.

Örnek bir davranış sergileyen Kodat, belediyeden gelen yetkililerle birlikte tutanak karşılığında parayı polise teslim etti.

Sokakta temizlik yaptığı sırada yerdeki paraları gördüğünü belirten Ahmet Kodat, "Parayı aldım ama başta sahte sandım. Baktım ki gerçek para. Çavuşlarımı çağırdım ve onlar da müdürü çağırdılar. Daha sonra onlarla polise haber verdik. Neredeyse benim bir maaşım kadar paraydı, polislere teslim ettik. Onlarda bana çok teşekkür ettiler" dedi.

Belediyede görevli temizlik işçisi Kodat'ın 2. Harput Caddesinde görevli olduğunu aktaran Belediye Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Güngör Çelik, "Ahmet Kodat, her zamanki gibi görev alanında çalışırken yerde bir miktar para bulmuş. Paranın önce sahte olduğunu zannetmiş. Yerden parayı aldıktan sonra gerçek olduğu anlayınca sorumlu arkadaşlarımıza bilgi verdi. Para çalışanımızın bir maaşına tekabül ediyor. Biz hemen emniyete haber verdik. Parayı tutanak karşılığında teslim ettik" ifadelerini kaydetti.