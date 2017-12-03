Maç Sonu Arbedede 1 Kişi Yaralandı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Adana Demirspor-Elazığspor maçının ardından özel güvenlik ve taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 taraftar yaralandı.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynanan Adana Demirspor-Elazığspor maçının ardından özel güvenlik ve taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 taraftar yaralandı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

2-2 sona eren maçın ardından kapalı üst tribünde bir grup taraftar yönetime tepki gösterdi. Taraftarları önlemeye çalışan özel güvenlik görevlilerinin taraftara müdahale etmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Yaralanan taraftar tribünden sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.