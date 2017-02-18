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Maç Sonu Saha Karıştı

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Maç Sonu Saha Karıştı
Yeşilyurt Spor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında başlayan gerginlik maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu.

Yeşilyurt Spor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında başlayan gerginlik maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan Yeşilyurt Spor, Bilecikspor maçının 90+5. dakikasında Yeşilyurt Sporlu oyuncularla Bilecikspor Kulüp başkanı ve yöneticilerini bulunduğu tribünde yaşanan küfür tartışması maç sonunda ortalığın karışmasına neden oldu. Maçın 90+5'inci dakikasında Yeşilyurt Sporlu 5 numaralı oyuncu Kerem Durak ile Bilecikspor yönetim kurulu üyesi Osman Genç arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik maçın 90-7'inci dakikasında maçın orta hakemi İsa Yaldız'ın bitiş düdüğü sonrası da yaşandı. Yeşilyurt Spor Başkanı olan ve aynı zamanda takımın kaptanlık yapan Fedai Turgut bitiş düdüğü sonrası Bileciksporlu yöneticilerin olduğu tribüne doğru koşarak tel örgülere tırmandı. Bu olayı gören takımın 20 numarası da tellere tırmanarak Bilecikspor Başkanı ve yanındakilere saldırmak istedi. Bileciksporlu oyuncular ve olaylara geç müdahil olan emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası olaylar yatıştırılırken, Yeşilyurtlu oyuncular maç boyunca yöneticilerinin bulunduğu tribünden kendilerine küfür edildiklerini söylediler.

Emniyet maçın 75'inci dakikasında Bilecikspor taraftarlarını gönderdi

Bozüyüklü taraftarlar Bilecikli taraftarlarının bulunduğu alana gelerek kısa süreli gerginlikler yaşandı. Yaşanan gerginlikler sonrası olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner iki takım taraftarlarının arasına polis dizerek maçın başında yapması gereken hamleyi taraftarlar birbirine girmesinin ardından yaptı. Emniyet maçın 75'inci dakikasında Bilecikspor taraftarlarını Bilecik'e göndermesi taraftarların tepkisine neden oldu.

"Futbolun dışında her şey vardı"

Maç sonunda İHA muhabirine olayları anlatan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, tribünde tam anlayama kargaşa olduğunu anlatarak, "Gereksiz tepki veriyorlar. Bunlar yanlış şeyler. Futbolcuların tel örgülere kadar çıkması, bu kadar konsantre olmaları sebebiyle futbolun dışında her şey vardı. Böyle gerginlikler yaşandı. Yola devam ediyoruz, futbolda puan kaybetme de var, kazanma da. En azından namağlup yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Zorlu maç 3-3 sonuçlanırken, Bilecikspor liderliğini sürdürdü.

Maç Sonu Saha Karıştı

Maç Sonu Saha Karıştı

Maç Sonu Saha Karıştı

Maç Sonu Saha Karıştı

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