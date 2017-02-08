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Macar Belediye Başkanından Peçe Ve Ezan Yasağı

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Macar Belediye Başkanından Peçe Ve Ezan Yasağı
Macaristan'da Asotthalom Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, Müslümanların geleneksel kıyafetler giymesini ve ezan okumasını yasakladı.

Macaristan'da Asotthalom Belediye Başkanı Laszlo Toroczkai, Müslümanların geleneksel kıyafetler giymesini ve ezan okumasını yasakladı.

Aşırı sağcı belediye başkanı bunu, Müslüman kültürüne karşı bir savaş olarak nitelendirdi. Laszlo Toroczkai bunu yaparken, kendi ülkelerindeki çok kültürlülüğe karşı olan diğer Hristiyan Avrupalıların, Sırbistan ile Macaristan sınırında bulunan Asotthalom'a yerleşmelerini umduğunu belirtti. Toroczkai, "Öncelikle Batı Avrupalıları, çok kültürlü bir toplumda yaşamak istemeyen insanları bekliyoruz. Köyümüze Müslümanları çekmek istemiyoruz" dedi.

Laszlo Toroczkai, "Köyün geleneklerini koruması çok önemli. Müslümanlar buraya gelirse Hristiyan topluluğuna uyum sağlayamaz. Batı Avrupa'da uyum sağlayamamış çok sayıda Müslüman topluluğu var ve aynı durumu biz de yaşamak istemiyoruz. Avrupa'nın Avrupalılara, Asya'nın Asyalılara, Afrika'nın Afrikalılara ait olmasını istiyorum. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Asotthalom, Macaristan'ın güneyindeki ovalarda, başkent Budapeşte'ye yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunuyor. Yakın geçmişteki göçler Macaristan ve Doğu Avrupa'da göç karşıtı bir tutum başlatmıştı. Mülteci krizleri en üst seviyedeyken, Sırbistan'dan Macaristan'a yaklaşık 10 bin kişi geçmişti. Bu geçiş noktası ise Asotthalom'a yalnızca birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor. Toroczkai daha önce mültecilerin cesaretlerini kırmak için çektiği kısa bir filmle manşetlere yerleşmişti. Toroczkai, "Yalan söyleyen insan kaçakçılarına güvenmeyin. Macaristan kötü bir tercih. Asotthalom ise en kötüsü" sözleriyle filmi sonlandırmıştı.

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