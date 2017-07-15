  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Macaristan’da 15 Temmuz Konuşuldu

» »
Macaristan’da 15 Temmuz Konuşuldu
Budapeşte Tomori Pal Üniversitesi'nde, 15 Temmuz'la ilgili düzenlenen programa, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Temsilcisi Selda...

Budapeşte Tomori Pal Üniversitesi'nde, 15 Temmuz'la ilgili düzenlenen programa, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Temsilcisi Selda Çimel, Tomori Pal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meszlenyi Rozsa, Macaristan Rakocifalvai Belediye Başkanı Koso Lajos, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz, Macar gazeteciler ve akademisyenler ile Türkiye'den İstanbul Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ethem Şanlıer, İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, Tarihçi Dr. Halil İbrahim Erbay katıldılar. Program, Büyükelçi Fakılı ve Rektör Meszlenyi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarından sonra "1956 ve 2016: İki Halk; İki Olay, İki Kahramanlık" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Tarihçi ve TBMM Müzecilik ve Tanıtma Başkan Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Erbay, Erol Erdoğan ve Macar Türkolog Doç. Dr. Eva Csaki konuşma yaptılar. Konuşmacılar Macar halkının 1956 direnişi ile Türklerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya koyduğu direnişi anlattılar.

Halil İbrahim Erbay, İran'da Müsaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan 1953 İran darbesiyle 15 Temmuz'u kıyasladığı konuşmasında darbedeki ABD ve İngiliz etkisine dikkat çekti. Erol Erdogan ise konuşmasında, Türkiye'deki darbe ve direniş tarihini anlattı. Erol Erdoğan, 15 Temmuz direnişinin dünya halklarına örnek olacak bir kahramanlık ve direniş olduğunu söyledi. Türkolog Csaki ise, 1956'da Macar halkının yaşadıklarını ve mücadelesini ailesinin hayatından örnekler vererek anlattı. Csaki, programda kayınpederi Sipos Gyula'nın 1956'da yazdığı "Bir Rus Askerine" başlıklı şiiri okudu.

TİKA Macaristan Temsilcisi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinlik sebebiyle yaptığı açıklamada "Macar ve Türk halkının ortak yanları, birbirlerine benzer tarihi geçmişleri var. Bu sebeple 1956 olayları ile 15 Temmuz'u karşılaştırmak anlamlı oldu" dedi.

Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Fakılı da konuşmasında, Macar ve Türk halkının dostluklarına değindi.

Macaristan'da, 15 Temmuz ile ilgili ikinci etkinlik ise 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 18.00'de Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenecek. Pazartesi günkü programa 15 Temmuz gecesinin tanıkları Nihal Olçok ile Orçun Şekercioğlu da katılarak konuşma yapacaklar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 249 Metre Uzunluğundaki Bayrakla Milli Yürüyüş15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:18
  • Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesinde Yaptığı Anonsu Tekrarladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
  • 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 22:08
  • Trabzon’da 15 Temmuz Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:58
  • 15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Günü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:53
  • Sadiye Teyze Fetö’yü Astı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:33
  • Özel Harekat Şehitleri İçin Anma Töreni15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:28
  • Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Yapıldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
  • Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi Anıtı’na Yoğun İlgi15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
  • Giresun’da 15 Temmuz Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 21:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti