Macaristan’da 15 Temmuz Konuşuldu

Budapeşte Tomori Pal Üniversitesi'nde, 15 Temmuz'la ilgili düzenlenen programa, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Temsilcisi Selda...

Budapeşte Tomori Pal Üniversitesi'nde, 15 Temmuz'la ilgili düzenlenen programa, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Temsilcisi Selda Çimel, Tomori Pal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meszlenyi Rozsa, Macaristan Rakocifalvai Belediye Başkanı Koso Lajos, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz, Macar gazeteciler ve akademisyenler ile Türkiye'den İstanbul Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ethem Şanlıer, İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, Tarihçi Dr. Halil İbrahim Erbay katıldılar. Program, Büyükelçi Fakılı ve Rektör Meszlenyi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarından sonra "1956 ve 2016: İki Halk; İki Olay, İki Kahramanlık" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Tarihçi ve TBMM Müzecilik ve Tanıtma Başkan Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Erbay, Erol Erdoğan ve Macar Türkolog Doç. Dr. Eva Csaki konuşma yaptılar. Konuşmacılar Macar halkının 1956 direnişi ile Türklerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı ortaya koyduğu direnişi anlattılar.

Halil İbrahim Erbay, İran'da Müsaddık'ın devrilmesiyle sonuçlanan 1953 İran darbesiyle 15 Temmuz'u kıyasladığı konuşmasında darbedeki ABD ve İngiliz etkisine dikkat çekti. Erol Erdogan ise konuşmasında, Türkiye'deki darbe ve direniş tarihini anlattı. Erol Erdoğan, 15 Temmuz direnişinin dünya halklarına örnek olacak bir kahramanlık ve direniş olduğunu söyledi. Türkolog Csaki ise, 1956'da Macar halkının yaşadıklarını ve mücadelesini ailesinin hayatından örnekler vererek anlattı. Csaki, programda kayınpederi Sipos Gyula'nın 1956'da yazdığı "Bir Rus Askerine" başlıklı şiiri okudu.

TİKA Macaristan Temsilcisi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, etkinlik sebebiyle yaptığı açıklamada "Macar ve Türk halkının ortak yanları, birbirlerine benzer tarihi geçmişleri var. Bu sebeple 1956 olayları ile 15 Temmuz'u karşılaştırmak anlamlı oldu" dedi.

Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Fakılı da konuşmasında, Macar ve Türk halkının dostluklarına değindi.

Macaristan'da, 15 Temmuz ile ilgili ikinci etkinlik ise 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 18.00'de Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenecek. Pazartesi günkü programa 15 Temmuz gecesinin tanıkları Nihal Olçok ile Orçun Şekercioğlu da katılarak konuşma yapacaklar.