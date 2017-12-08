  • BIST 107.921
  • Altın 153,786
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C

Macaristan’da Trump Ve İsrail Protestosu

» »
Macaristan’da Trump Ve İsrail Protestosu
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.

Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudus'ü İsrail'i başkenti olarak tanımasının ardından başta Filistinliler olmak üzere Türk vatandaşlarının da katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi, Filistin, Türkiye ve Macaristan bayrakları sallarken, "Katil Trump', "Katil İsrail', "Kudüs Filistin'indir', "İsrail'in kuklası Donald Trump', "Filistin'e Özgürlük, "Terörist ABD" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Budapeşte Bilimler Akademisi'nin önünden yürümeye başlayan kalabalık, Macaristan parlamentosu önünden ABD Büyükelçilik binasına kadar yürüdü. Polis kontrolünde Trump, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan kalabalık gruba, Türk-Macar İslam ve Kültür Derneği üyeleri de eşlik ederek destek verdi.

Filistin Budapeşte Büyükelçisi Marie Antoinette Sedin de protesto gösterisine bizzat katılarak ABD Budapeşte Büyükelçiliğine kadar yürüdü. Büyükelçi Sedin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını dile getiren Büyükelçi, Trump'un kararının dünyada destek bulmadığını ve bulmayacağını, kararı tanımadıklarını söyledi.

Macaristan Filistinliler Derneği Başkanı Muhammed Arif İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da yaşayan Müslümanların katıldığı protesto gösterisinde kendileriyle birlikte yer alan Türklere teşekkür ettiğini belirterek, "Faslılar, Suriyeliler, Mısırlıların ve Macar dostlar da bizleri yalnız bırakmadılar. Arkamızda bulunan ABD Büyükelçiliği önünde Trump'un kararını protesto ediyoruz. Kudüs İslam dininin en önemli şehirlerinden biridir ve böyle kalacaktır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Battal İlgezdi, Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı08 Aralık 2017 Cuma 19:53
  • Beyoğlu Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 19:53
  • Tahran’da, Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 19:48
  • Isparta Ak Gençlik’ten Kudüs Protestosu08 Aralık 2017 Cuma 19:33
  • Başakşehir Kudüs İçin Ayakta08 Aralık 2017 Cuma 19:28
  • Artvin’de Ülkü Ocakları’ndan Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 19:13
  • Töhob Heyeti Milas’a Geldi08 Aralık 2017 Cuma 18:38
  • Gediz’de Abd’nin Kudüs Kararına Tepki08 Aralık 2017 Cuma 18:03
  • Gümüşhane Kudüs İçin Ayaklandı08 Aralık 2017 Cuma 18:03
  • Ticaret Odası Üyelerine Sedefne’de İndirim08 Aralık 2017 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti