Macaristan’da Trump Ve İsrail Protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı protesto edildi.

Budapeşte'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudus'ü İsrail'i başkenti olarak tanımasının ardından başta Filistinliler olmak üzere Türk vatandaşlarının da katılımıyla protesto gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi, Filistin, Türkiye ve Macaristan bayrakları sallarken, "Katil Trump', "Katil İsrail', "Kudüs Filistin'indir', "İsrail'in kuklası Donald Trump', "Filistin'e Özgürlük, "Terörist ABD" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Budapeşte Bilimler Akademisi'nin önünden yürümeye başlayan kalabalık, Macaristan parlamentosu önünden ABD Büyükelçilik binasına kadar yürüdü. Polis kontrolünde Trump, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan kalabalık gruba, Türk-Macar İslam ve Kültür Derneği üyeleri de eşlik ederek destek verdi.

Filistin Budapeşte Büyükelçisi Marie Antoinette Sedin de protesto gösterisine bizzat katılarak ABD Budapeşte Büyükelçiliğine kadar yürüdü. Büyükelçi Sedin, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olamayacağını dile getiren Büyükelçi, Trump'un kararının dünyada destek bulmadığını ve bulmayacağını, kararı tanımadıklarını söyledi.

Macaristan Filistinliler Derneği Başkanı Muhammed Arif İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'da yaşayan Müslümanların katıldığı protesto gösterisinde kendileriyle birlikte yer alan Türklere teşekkür ettiğini belirterek, "Faslılar, Suriyeliler, Mısırlıların ve Macar dostlar da bizleri yalnız bırakmadılar. Arkamızda bulunan ABD Büyükelçiliği önünde Trump'un kararını protesto ediyoruz. Kudüs İslam dininin en önemli şehirlerinden biridir ve böyle kalacaktır" diye konuştu.