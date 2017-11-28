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Macera Park’ta Kurslar Devam Ediyor

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Macera Park’ta Kurslar Devam Ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta Güz dönemi kursları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta Güz dönemi kursları devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı'nda 7-14 yaş arası öğrencilerin katıldığı Güz dönemi kursları tüm hızıyla devam ediyor. 9 farklı branşta derslerin devam ettiği kurslarda öğrenciler, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanıyor ve birlikte hareket etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Macera Park'ta eğitimlerin devam ettiği Akıl Oyunları dersi hakkında açıklamalarda bulunan Yasemin Güven, "Çocuklarımızın görsel zekalarını, algılarını, el koordinasyonlarını ve dikkatlerini toplama amaçlı çalışmalar düzenliyoruz. Çok verimli oluyor. Ailelerimiz de çocuklarındaki yaşanan değişikliğin hemen farkına varıyorlar. Minikler grup olarak oynadıkları oyunlar ile birlik, beraberliği ve paylaşmayı da öğreniyorlar" dedi.

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