Macron: "Dünya, İklim Değişikliğine Karşı Savaşı Kaybediyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tek Gezegen Zirvesi adıyla düzenlenen iklim zirvesinde "Dünya, iklim değişikliğine karşı savaşı kaybediyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tek Gezegen Zirvesi adıyla düzenlenen iklim zirvesinde "Dünya, iklim değişikliğine karşı savaşı kaybediyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yıl önce imzalanan COP 21 Paris İklim Anlaşması'nın yıldönümü için Tek Gezegen Zirvesi (One Planet Summit) adıyla düzenlenen iklim zirvesinde konuştu. Sivil toplum kuruluşları, girişimciler, hükümet üyeleri, özel şirketler ve bilim adamlarının yanı sıra 50 dünya liderinin katıldığı zirvede iklim değişikliğiyle ilgili yaptığı konuşmasında karamsar bir yorumda bulunan Macron, "Dünya, iklim değişikliğine karşı savaşı kaybediyor" dedi.

"Yeterince hızlı hareket edemiyoruz. Hepimiz hareket etmeliyiz" diyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası bir anlaşmadan çekildiğini söyleyerek, zayıflamış kolektif çabaya yeniden canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayrıca Kamu ve özel finans kurumları, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak için daha fazla para çekmeyi taahhüt etmiş, yatırımcılar, devasa devlere daha fazla ekolojik dostu stratejilere yönelmeleri yönünde baskı yapacaklarını belirtmişti. Taahhütler arasında, yönetim altındaki varlıkları 26 trilyon dolar olan 200'den fazla kurumsal yatırımcı, iklim değişikliği ile mücadele için dünyanın en büyük kurumsal sera gazı yayıcılarına baskı yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Macron konferans öncesi gazetecilere verdiği röportajda, Trump'ın Paris iklim Anlaşması'na geri döneceğine inandığını belirtmişti. Ancak Macron, Amerika'nın şartlarının müzakere edilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini söylemişti.