Macron, Hollande Ve Sarkozy, Nice Terör Saldırısı Mağdurlarını Andı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefleri Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy ile birlikte 14 Temmuz Nice terör saldırısı mağdurlarını andı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefleri Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy ile birlikte 14 Temmuz Nice terör saldırısı mağdurlarını andı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, selefleri Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy, Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ile beraber 14 Temmuz Nice terör saldırısı mağdurlarını andı. Macron ve iki selefi, anma töreni için Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Nice'e gitti. Kürsüde konuşma yapan Macron, "Yakınlarını kaybeden, saldırıya uğrayan sizler, sağlık görevlileri, polisler, kamu çalışanları, sizler ne kadar kahraman oldunuz, gözyaşlarını yüklendiniz, güçlü kaldınız. Kalbinden vurulmak istenen sizler, ne kadar onurlu durdunuz" dedi.

Terör saldırısı sonrası devlet yetkililerinin eleştirilmesine değinen Macron, "Devletin başında biri olarak sizleri anlıyorum, devlet sorumluluklarının farkında olmalı. Eğer cumhuriyet kendi kızlarının ve oğullarının acıları ve kızgınlıklarına sağır kalırsa, cumhuriyet olmaz, nefesi tükenmiş kırılgan bir rejim olur" diye konuştu. O dönemin Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ı tanıdığını ve kendisinin sorumluluklarını yerine getirdiğinden şüphe duymadığını ifade eden Macron, konuşmasını "Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Fransa" sözleri ile bitirdi.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 14 Temmuz 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 86 kişiyi ve 460 yaralıyı anma törenine ayrıca bakanlar, Meclis Başkanı, Senato Başkanı, Monaco Prensi Albert ve birçok ünlü siyasi sima katıldı.