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Macron, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Almanya’ya Yapmayı Planlıyor

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Macron, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Almanya’ya Yapmayı Planlıyor
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapmayı planlıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapmayı planlıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden galip çıkan Emmanuel Macron'un ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacağı açıklandı. Avrupa Parlamentosu üyesi ve Macron'un AB politikaları konusunda birlikte çalıştığı isimlerden olan Sylvie Goulard, Macron'un Almanya Başbakanı Angela Merkel'i göreve başladıktan kısa bir süre sonra ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Öte yandan Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra Merkel'in Macron'u arayarak görüştüğünü söyledi. Seibert, Merkel'in görüşmede, "Geleneksel olarak yakın Fransız-Alman dostluğunun ruhu içinde güvenilir işbirliği için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandığını belirtti.

Macron, önümüzdeki pazar günü François Hollande'dan resmen görevi devralacak.

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