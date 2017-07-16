Macron, Netanyahu İle Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlenen basın basın toplantısında İsrail'e destek olduklarını belirterek,...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile düzenlenen basın basın toplantısında İsrail'e destek olduklarını belirterek, "Fransa kayıtsız şartsız İsrail'in güvenliğine destektir" dedi.

Nazilerle işbirliği yapan Fransa Vichy Hükümetinin mağdurlarını anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha sonra Elysee Sarayında görüşüp ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, "Öncelikle Kudüs'te gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden iki polis için başsağlığı diliyor, Fransa olarak saldırıyı kınıyor ve mağdur ailelerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Fransa kayıtsız şartsız İsrail'in güvenliğine destektir" diyen Macron, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin barış ve uluslararası hukuka uygun olarak tekrar aşılmasından yana olduğunu söyledi. "Filistin ile İsrail'in arasındaki sınırlar belli, net, Kudüs de İsrail'in Başkenti" diyen Macron, Fransa'nın müzakere sürecine destek olacağını hatırlattı.

Macron, "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah silahlanması hakkında İsrail ile aynı kaygıyı taşıyoruz" dedi. Suriye hakkında mültecilerin geri dönebilmesi ve barış olması için geçiş süreci gerektiğini söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, her türlü terörist gruplara karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Macron, İran Rejimi hakkında İsrail'in kaygı duyduğunu ve İran'la Temmuz 2015'te imzalanmış Nükleer Protokol'ün uygulanmasını İsrail ile birlikte takip edeceklerini açıkladı.

İsrail devletinin kuruluşundan beri Fransa'nın kuvvetli ve derin ilişkileri olduğunu dile getiren Macron, yakın zamanda ekonomi bakanını iş adamları heyeti ile İsrail'e göndereceğini, kendisinin de Netanyahu'nun davetine icabet edeceğini söyledi.

Macron İsrail ile ekonomi, dijital ve siber savunma konularında çalışacaklarını duyurdu.

Kültürel konularda ortak çalışmalar olacağını söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, "2018'de İsrail'e kültür mevsimi yapacağız ve İsrailli sanatçılar ve entellektüeller ağırlayacağız" dedi.

Netanyahu Macron'a "Bugün anma töreninde siyonizm karşıtlığının bir tür Yahudi karşıtlığı olduğunu ifade ettiniz, Yahudi karşıtlığıyla mücadele edeceğinizi söylediniz. Yahudi karşıtlığı sadece Yahudilere karşı olmak değildir, aynı zamanda Yahudi devletine de karşı olmaktır" dedi.

"Filistinliler bağımsız Yahudi devleti tanımayı istemiyor ve çatışmanın kaynağı budur" diyen Netanyahu, İsrail'in terörizme karşı çatıştığını söyledi.

Ekonomik işbirliğine değinen Netanyahu, "Fransa'nın Afrika ile bağı çok eskiye dayanıyor. Fransa'nın Afrika'nın gelişimine yardım etmesinde destek olmak istiyoruz. Afrika ve Avrupa ülkeleri ile işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı ayrıca Araştırma-Geliştirme konusunda da ilerlediklerinin ve Fransa'ya da yararlı olacağının altını çizerken, "Fransa Cumhurbaşkanı İsrail'e geldiğince araştırmacılarımız ile görüşecek" dedi.

Öte yandan kolonileşmeler hakkında basına açıklama yapmayan Macron, konu ile alakalı görüşünü Başbakan Netanyahu ile paylaştığını ifade etti.