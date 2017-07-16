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Macron, Netanyahu’yu Kabul Etti

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Macron, Netanyahu’yu Kabul Etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa'nın başkenti Paris'e ziyarette bulundu. 1942 yılındaki "Vel d'Hiv Baskını" sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katılan Netanyahu, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron ile görüşme gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sırada terörle mücadele gibi bölgesel konular ele alındı.

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