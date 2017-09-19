Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Trump'ın Paris anlaşması konusunda fikrini değiştireceğinden eminim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Trump'ın Paris anlaşması konusunda fikrini değiştireceğinden eminim" dedi.

New York'ta BM toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın Paris anlaşmasından geri çekilmesine rağmen kendisi ile görüşmelere devam ettiğini ve Trump'ın kararını değiştireceğinden emin olduğunu ifade etti. "Bu anlaşmanın önemini kavrayacağından eminim" diyen Macron, Paris anlaşmasının vazgeçilmez bir çerçeve olduğunu söyledi. Anlaşmanın içeriğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Macron, anlaşmaya bağlı kalınması için çalışacağını açıkladı. Paris anlaşmalarının Amerikalılara da çıkar sağladığını ifade eden Fransız Cumhurbaşkanı, "Eminim Trump'da bunu anlayacak" dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Macron'un bu sözlerine yorum yapmadığı görüldü.