Macron’dan İlk Açıklama: “Uzun Tarihimizde Yeni Sayfa Açıldı”

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun tarihimizde yeni...

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Emmanuel Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı" dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerin galibi resmi olmayan sonuçlara göre Emmanuel Macron oldu. 39 yaşındaki Macron, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, "Uzun tarihimizde yeni sayfa açıldı. Bu yeni dönemin, umudun ve güvenin yeniden keşfi olmasını istiyorum" dedi.