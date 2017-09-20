MAÇTA ORTALIK KARIŞTI. ALPAY ÖZALAN, “İSTİFA EDİYORUM” DEDİ!

Samsunspor-Ankara Demirspor maçının devre arasında gerilim yaşandı Alpay Özalan, “istifa ediyorum” dediği iddia edildi

Samsunspor’un Ankara Demirspor ile oynadığı maçta oldukça gerilimli anlar yaşanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimiyle Teknik Direktör Alpay Özalan, yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünlere doğru yöneldi.

Samsunspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Ateş ve yardımcı antrenörler Alpay Özalan’ın o bölüme doğru gitmesini engellemeye çalıştı. Ancak tribünün önüne kadar gelen Alpay Özalan, taraftarlarla konuştu. Çok sinirli olduğu gözlenen Alpay Özalan’ın taraftarlara, “Maçtan sonra istifa edeceğim,ben bu takımın teknik direktörü değilim” dediği iddia edildi.



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