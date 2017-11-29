Maçtan Önce Dostluk Rüzgarı

Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşması öncesinde tribünde dostluk rüzgarı esti.

Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşması öncesinde tribünde dostluk rüzgarı esti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ederken, karşılaşma öncesinde iki takım tribünleri arasında dostluk rüzgarları esti. Fenerbahçeli taraftarlar, "Demirspor bizim kardeşimizdir" tezahüratları yaparken, Adana Demirspor taraftarları da Fenerbahçe'nin vefat eden tribün lideri Sefa'yı unutmadı. Karşılıklı jestlerin yapıldığı statta güzel görüntüler ortaya çıktı.