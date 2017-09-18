Madalya Avcısı Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi takımları, Üniversitelerarası spor müsabakaları 2016-2017 sezonunu 65 madalyayla tamamlayarak, Türkiye 1.'si oldu.

Atatürk Üniversitesi takımları, Üniversitelerarası spor müsabakaları 2016-2017 sezonunu 65 madalyayla tamamlayarak, Türkiye 1.'si oldu.

2016-2017 sezonunu 30 Altın, 15 Gümüş ve 20 Bronzla toplamda 65 madalyayla geçen sezona nazaran yüzde 30'luk artışla tamamlayan Atatürk Üniversitesi, madalya sıralamasında yine Türkiye birinciliğini elde etti.

2015-2016 sezonunda 27 dalda spor oyunlarına katılan Atatürk Üniversitesi 2016-2017 sezonunda bu sayıyı 36'ya yükseltti.

Üniversitelerarası Spor Müsabakalarında: Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilek Güreşi, Boks, Bowling, Futbol, Güreş, Halk Oyunları, Hentbol, Hokey, Karate, Kayak Alp Disiplini, Kayak Kuzey Disiplini, Kickbox, Korfbol, Kros, Okçuluk, Salon Futbolu, Satranç, Snowboard, Taekwondo, Tenis ve Voleybol takımlarıyla toplamda 173 Üniversiteyle mücadele eden Atatürk Üniversitesi, ÜNİLİG'de ise: Buz Hokeyi, Curling, Kayak Alp Disiplini, Kayak Kuzey Disiplini, Salon Futbolu, Snowboard, Tenis ve Voleybol dallarında yarışarak özellikle kış sporları branşlarında rakiplerine göz açtırmadı.

Madalya sıralamasında iki yıl üst üste 1. olan Atatürk Üniversitesi takımlarını başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, spora ve sporcuya verdikleri önemin artarak devam edeceğini de vurguladı.