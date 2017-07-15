Madalya Umutlarına Kadın Eli Değecek

Deaflympics 2017'de mücadele edecek 97 ülkeden beşinde kadın sporcuların sayısı erkek sporculardan daha fazla.

Deaflympics 2017'de mücadele edecek 97 ülkeden beşinde kadın sporcuların sayısı erkek sporculardan daha fazla. 40 erkek sporcuya karşılık 67 kadın sporcuyla yarışacak Çin, bu alanda en çok dikkat çeken ülke.

Samsun Deaflympics 2017'nin başlamasına sayılı günler kaldı. 97 ülkenin yarışacağı organizasyonda kadın sporcuların erkek sporculardan fazla olduğu 5 ülke diğerlerinden ayrılıyor. Bu alanda Çin, oyunlara katılacağı 107 sporcunun 67'sinin kadın olmasıyla en önde.

Kadın sporcuların erkek sporculardan daha fazla olduğu diğer ülkeler Kanada, Estonya, Özbekistan ve Filipinler. Kanada 12 erkek 15 kadın, Estonya 4 erkek 7 kadın, Özbekistan ise 4 erkek ve 5 kadın sporcuyla mücadele edecek.

Samsun 2017'ye tek sporcuyla katılacak Filipinler de madalya umudunu masa tenisinde yarışan Abrianne Dominique Nuevo'ya bağladı.

Bu ülkelere ek olarak Polonya ve İrlanda da eşit sayıda erkek ve kadın sporcuyla organizasyonda yer alacak.

18 Temmuz'da başlayacak Samsun Deaflympics 2017'de mücadele edecek 3105 sporcunun 1018'i kadın sporcu.