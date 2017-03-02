Madalyası Çalınan Kore Gazisine Başkan Tuna’dan Yeni Madalya

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, evinden madalyası çalınan Kore Gazisi Ahmet Uysal için yeni bir madalya yaptırarak, Uysal'a takdim...

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, evinden madalyası çalınan Kore Gazisi Ahmet Uysal için yeni bir madalya yaptırarak, Uysal'a takdim etti.

Başkan Tuna, madalyası çalındığı için büyük bir üzüntü yaşayan 85 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Uysal'ı unutmadı. Merkez Akdeniz İlçesi Esenli Mahallesi'nde oturan Kore Gazisi Uysal'ı evinde ziyaret eden Tuna, yeniden hazırladıkları madalyayı kendisine sundu. Tuna'ya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Halil Kur, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ile mahalle muhtarları da eşlik etti. Mahalle sakinlerinin de katıldığı programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Cındız, böyle anlamlı bir programı hazırladıkları için Tuna'ya teşekkür ederek, "Ahmet Amcamız gibi hayatta olan ve Kore'de savaşan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Başkanımız Hamit Tuna'nın hazırladığı bu program bizi de onore etti. Derneğimize sunduğu her türlü katkı ve desteklerinden dolayı gazilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Tuna: "Gazilerimiz, gurur ve övünç kaynağımızdır"

Başkan Tuna ise hazırladıkları bu programla tarihi yeniden yaşadıklarını kaydederek, "Bugünümüzü borçlu olduğumuz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir gün değil, her gün hatırlamak ve onların aziz hatıralarına saygı göstermek bizlerin asli vazifesidir. Onlar, bizim gurur ve övünç kaynağımızdır. 85 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Amcamızın zayi olan madalyasının aynısını temin ederek, kendisine takdim etmek amacıyla bir araya geldik. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Türk milleti adına gidip sükuneti ve sulhu sağlamak için savaşmışlardır. Zaman oluyor Yemen'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te insanlarımızın insanca yaşaması için yine Türk askeri her yere gidiyor. Barışın tesis edilmesi yönünde gayret gösteren ve hayatta olan Türk evlatlarına, amcalarımıza, abilerimize Allah uzun ömürler versin. Hakkın rahmetine kavuşanların da mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tuna, yeniden hazırladıkları madalyayı Kore Gazisi Ahmet Uysal'a takdim ederken, Cındız, Kur, Bolat ve Esenli Mahalle Muhtarı Hasan Tan da Kore gazisine madalya, denizci şapkası ve gazi kalpağı hediye ettiler.

Madalyasına yeniden kavuşan Ahmet Uysal ise duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek, Hamit Tuna ve emeği geçen herkese teşekkür etti.