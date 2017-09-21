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Madde Bağımlıları Çorlu Sokaklarında Kol Geziyor

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Madde Bağımlıları Çorlu Sokaklarında Kol Geziyor
Çorlu'nun en önemli sorunlarından biri olan ve bazı tedbirler alınarak yaptırımlar uygulanmasına karşın önlenemez bir şekilde yükselen uyuşturucu sorunu...

Çorlu'nun en önemli sorunlarından biri olan ve bazı tedbirler alınarak yaptırımlar uygulanmasına karşın önlenemez bir şekilde yükselen uyuşturucu sorunu Çorlu'nun hemen her meydanı, caddesi ve sokağında ortaya çıkmaya ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

Önceki gün Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Santral Parkı mevkiindeki bir kişinin kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçmesi ve çevredeki otobüs durağında bekleyen ve kaldırımı kullanan onlarca kişi için tehlike oluşturması üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, parktaki bir bankta kendinden geçen kişinin kendine gelmesi sağladı ve şahsın tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Ancak sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından yeniden kendinden geçen ve ayakta durmakta zorlanan kişi için vatandaşların şikayetleri sürünce bu kez devreye polis ekipleri girdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri madde bağımlısı kişiyi polis aracına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

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