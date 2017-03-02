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Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi

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Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi
Esenyurt Belediyesi tarafından faaliyete açılan Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezinde, madde bağımlılığından tedavi olarak kurtulan gençler, halk oyunları,...

Esenyurt Belediyesi tarafından faaliyete açılan Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezinde, madde bağımlılığından tedavi olarak kurtulan gençler, halk oyunları, koro ve tiyatro gösterisi sundu.

Esenyurt Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete açılarak madde bağımlısı gençlerin kurtuluş ümidi olan Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, madde bağımlılığı ile ilgili bir program düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezinde düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Ali Önal, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Faaliyete başladığı günden itibaren çok sayıda madde bağımlısı gencin kurtulması için çalışmalar yaparak başarılı sonuçlara imza atan Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezi, gençlerin hayata tutunmasında önemli rol oynadı. Merkezde tedavi gören gençler, halk oyunları gösterisi ve söyledikleri türküler ile programa katılanlara keyifli anlar yaşattı.

"Bütün sorunların başında babalar geliyor"

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, gençleri madde bağımlılığına iten en büyük etkenlerden birinin baba olduğunu ifade etti. Çocuğun hayatındaki eksiklikler bir araya gelince uyuşturucuya yöneldiğini belirten Kadıoğlu, "Ne yazık ki bütün bu sorunların başında babalar geliyor, ben üzülerek söylüyorum. Ağırlıklı olarak ailesini terk etmiş babanın çocukları bize geliyor, baba eve gelmiyor, kahveden çıkmıyor. Sahipsiz, denetimsiz, desteksiz kalan çocuklar anneyi dinlemiyor. Eğitim eksikliği de olunca sonuç sokaklarda uyuşturucu peşinde koşmak. Bunlar bizim evlatlarımız, duyarsız kalamayız. Tedavi ettirdikten sonra tekrar başıboş bıraktığımızda çocuk yine dönüyor. Çünkü çevresi rahat bırakmıyor" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede yeni proje: Tarımla tedavi

Kadıoğlu, ayrıca uyuşturucu ile mücadelede yeni bir proje üzerinde durduklarını da açıkladı. Silivri bölgesinde kiralanan bir milli parkın madde bağımlısı gençlerin tedavisi için kullanılacağını kaydeden Kadıoğlu, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıklarımız bizi tatmin etmiyor. Silivri bölgesinde 3 milyon 800 bin metrekarelik bir milli parkı kiraladık. İçerisinde hem izci ve gençlik kamplarını oluşturuyoruz hem de tarım arazisi bölümlerimiz var. Sulamalı tarımda bu çocukları buradan sabah götüreceğiz, akşama kadar orada tarımla meşgul olacak, kendi üretecek. Ürünü yine bizim pazarlarımızda satılacak. Yani bu çocuk ben bir şey üretebiliyorum, kendime geldim diyebilecek" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezinin faaliyetlerinin anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı. Daha sonra madde bağımlısı olarak Yeni Başlangıçlar Gençlik Merkezine başvuran ve tedavi olan gençlerden oluşan halk oyunları ve koro ekibi salonu dolduranlara keyifli anlar yaşattı. Merkezde tedavi olduktan sonra hayatı değişen bazı gençler de duygularını salondakilerle paylaşmak için kürsüye çıktı. Programda son olarak "Kayıp Yıllar" isimli tiyatro gösterimi sunuldu.

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