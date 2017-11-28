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Madde bağımlısı sokakta can verdi

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Madde bağımlısı sokakta can verdi
Giresun’un Görele ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki gencin cesedi yol kenarında bulundu.

İlçeye bağlı Hendekbaşı mahallesinde bulunan bir ara sokakta sabaha karşı vatandaşlar, polis ekiplerine yol kenarında yatan bir şahsın olduğu ihbarında bulundu. Yol kenarında yatan şahsın yanına sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede Hendekbaşı mahallesine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı araştırma sonucu cesedin Bahadır Yılmaz isimli 20 yaşındaki gence ait olduğu öğrenildi. Madde bağımlı olduğu iddia edilen gencin cansız bedeni ilk önce Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

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