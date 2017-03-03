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Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi

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Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Yaşamını Yitirdi
Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. 48 yaşındaki maden işçisi Turan Tolgun, Dağbaca mevkisinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kaldı.

Göçüğü fark eden mesai arkadaşları talihsiz işçiye ulaşmaya çalıştı. Bulunduğu yerden çıkartılan maden işçisi olay yerine gelen ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan maden işçisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Turan Tolgun, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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